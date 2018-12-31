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На Донбасі дістали поранення двоє українських військовослужбовців

Новини » Надзвичайні події    31.12.2018 - 18:18
На Донбасі дістали поранення двоє українських військовослужбовців
Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Бойовики тричі порушили режим тиші

З початку поточної доби, 31 грудня, російські окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС у Facebook

Як зазначається, було зафіксовано два випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем в районі селища Кримське на Луганському напрямку", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, протягом поточної доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Також повідомляється, що за даними розвідки, протягом поточної доби двох окупантів було знищено та трьох поранено.

На Донбасі дістали поранення двоє українських військовослужбовців

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 30 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. Тоді ніхто з українських військових не постраждав. 

РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі, починаючи з опівночі 29 грудня 2018 року, почав діяти режим тиші у зв'язку із прийдешніми зимовими святами. 

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