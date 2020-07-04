ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе получил ранения военный

Новости » Происшествия     04.07.2020 - 21:59
На Донбассе получил ранения военный
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вражеский обстрел произошел вблизи Пищевика

В субботу вечером, 4 июля, боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, оккупанты обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Пищевик, что в Донецкой области. Боевики применили крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Украинский военный получил огнестрельное сквозное пулевое ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.

"Такие агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, на Донбассе вчера боевики 20 раз совершали обстрелы позиций ООС: один военный получил ранения.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь