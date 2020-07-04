На Донбассе получил ранения военный

Вражеский обстрел произошел вблизи Пищевика
В субботу вечером, 4 июля, боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, оккупанты обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Пищевик, что в Донецкой области. Боевики применили крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.
Украинский военный получил огнестрельное сквозное пулевое ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.
"Такие агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Кроме того, на Донбассе вчера боевики 20 раз совершали обстрелы позиций ООС: один военный получил ранения.
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Автор: РБК-Украина