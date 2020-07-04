На Донбасі отримав поранення військовий

Ворожий обстріл стався поблизу Пищевика
У суботу ввечері, 4 липня, бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, окупанти обстріляли українські позиції недалеко від населеного пункту Пищевик, що в Донецькій області. Бойовики застосували великокаліберні кулемети, снайперське і стрілецьку зброю.
Український військовий отримав вогнепальне наскрізне кульове поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладу і надали медичну допомогу.
"Такі агресивні дії російських окупантів не залишилися безкарними. Вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Крім того, на Донбасі вчора бойовики 20 разів здійснювали обстріли позицій ООС: один військовий отримав поранення.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: РБК-Україна