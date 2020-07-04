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На Донбасі отримав поранення військовий

Новини » Надзвичайні події     04.07.2020 - 21:59
На Донбасі отримав поранення військовий
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ворожий обстріл стався поблизу Пищевика

У суботу ввечері, 4 липня, бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, окупанти обстріляли українські позиції недалеко від населеного пункту Пищевик, що в Донецькій області. Бойовики застосували великокаліберні кулемети, снайперське і стрілецьку зброю.

Український військовий отримав вогнепальне наскрізне кульове поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладу і надали медичну допомогу.

"Такі агресивні дії російських окупантів не залишилися безкарними. Вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, на Донбасі вчора бойовики 20 разів здійснювали обстріли позицій ООС: один військовий отримав поранення.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасООС
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