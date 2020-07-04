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Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

Новости » Происшествия     04.07.2020 - 17:43
Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции Объединенных сил в субботу, 4 июля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили "тишину". На участках разведения режим прекращения огня придерживался.

Об этом сообщает командование штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Орехово - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

На подступах к поселку Новотошковское оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 3 июля боевики 20 раз совершали обстрелы позиций ООС: один военный получил ранения.

Кроме того, 2 июля боевики десять раз нарушили "тишину", ранен военный.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассООС
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