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На Донбассе получил ранения один военный

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 17:45
На Донбассе получил ранения один военный
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боевики семь раз нарушили режим тишины

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранения один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики использовали не отведенные согласно минским договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Во время обстрелов оккупанты также применили против украинских защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял подразделения Объединенных сил, а именно вблизи Павлополя, Марьинки, а также в районе Старогнатовки.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Новоалександровки, возле Орехово и неподалеку Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, на Донбассе под обстрел попал автомобиль съемочной группы телеканала "Украина". По словам корреспондента Александра Махова, боевики целились именно в автомобиль.

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