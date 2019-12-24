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На Донбассе получил ранение украинский военный

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 13:33
На Донбассе получил ранение украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли украинские позиции

В результате обстрела боевиков на Донбассе получил ранение украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

С начала текущих суток, 24 декабря, боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один раз нарушив минские соглашения.

Ночью, в 2:35, в течение получаса, от Докучаевска боевики вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по н.п. Березовое.

С 06:35 в течение часа, боевики дважды вели обстрелы наших воинов в районе Новолуганское. От Доломитного оккупанты выпустили 9 мин калибра 82 мм, и вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения. Также, применяя гранатометы и стрелковое вооружение российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.

Напомним, в течение минувших суток, 23 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщалось, на Донбассе в зоне Операции объединенных сил (ООС) погибли 110 военных в 2019 году. Сообщается, что в январе на войне погибли 3 защитников, в феврале и марте - по 8, в апреле - 15, в мае - 9, в июне - 8.

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