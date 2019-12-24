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На Донбасі отримав поранення український військовий

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 13:33
На Донбасі отримав поранення український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли українські позиції

В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі отримав поранення український військовий. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Від початку поточної доби, 24 грудня, бойовики 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, один раз порушивши мінські угоди.

Вночі, о 02:35, протягом півгодини, від Докучаєвська бойовики вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по н.п. Березове.

З 06.35, протягом години, бойовики двічі вели обстріли наших воїнів в районі Новолуганського. Від Доломітного окупанти випустили 9 мін калібру 82 мм, та вели вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння. Також, застосовуючи гранатомети та стрілецьке озброєння російсько-окупаційні війська вели провокаційні обстріли в районах н.п. Кримське, Світлодарськ та Шуми.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомлялося, на Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) загинули 110 військових в 2019 році. Повідомляється, що в січні на війні загинули 3 захисників, в лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, у червні - 8.

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