На Донбассе в понедельник семь раз нарушили "тишину"

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Стреляли из гранатометов и пулеметов

В течение минувших суток, 23 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, из гранатометов стреляли вблизи Лебединского, Старогнатовки, Широкиного. Из стрелкового оружия вели обстрелы возле Васильевки, рядом с Новотроицком стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовый. Потерь с нашей стороны нет.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на выходных зафиксировала увеличение обстрелов на Донбассе.

Как сообщалось, на Донбассе в зоне Операции объединенных сил (ООС) погибло 110 военных в 2019 году. Сообщается, что в январе на войне погибли 3 защитников, в феврале и марте - по 8, в апреле - 15, в мае - 9, в июне - 8.