На Донбассе погибли трое украинских военных

На Донбассе 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Так, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела:

дважды неподалеку от Водяного - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Березовой - из автоматических гранатометов;

вблизи Красногоровки - из орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

у Луганского - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку от Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Хутора Свободного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли три военнослужащего Об'объединенных сил", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны не исключают эскалацию конфликта на Донбассе после встречи в нормандском формате. Все будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.