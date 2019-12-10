На Донбассе погибли трое украинских военных

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Так, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:
"Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли три военнослужащего Об'объединенных сил", - сообщили в штабе ООС.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны не исключают эскалацию конфликта на Донбассе после встречи в нормандском формате. Все будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.