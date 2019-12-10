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На Донбасі загинули троє українських військових

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Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Так, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

  • двічі неподалік Водяного - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • біля Березового - з автоматичних гранатометів;
  • поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

  • біля Луганського - з ручних протитанкових гранатометів;
  • неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • поблизу Хутора Вільного - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три військовослужбовця Об'єднаних сил", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню.

Під час засідання Ради національної безпеки та оборони не виключили ескалацію конфлікту на Донбасі після зустрічі у нормандському форматі. Все залежатиме від результатів зустрічі лідерів у Парижі.

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