На Донбасі загинули троє українських військових

На Донбасі 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Так, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

двічі неподалік Водяного - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Березового - з автоматичних гранатометів;

поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

біля Луганського - з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три військовослужбовця Об'єднаних сил", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню.

Під час засідання Ради національної безпеки та оборони не виключили ескалацію конфлікту на Донбасі після зустрічі у нормандському форматі. Все залежатиме від результатів зустрічі лідерів у Парижі.