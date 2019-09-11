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За сутки на Донбассе ранены 6 украинских военных

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 07:24
За сутки на Донбассе ранены 6 украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня, четверо военнослужащих получили ранения, еще два – боевые травмирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: недалеко от Богдановки, дважды вблизи Новотроицкого и Авдеевки, дважды вблизи Водяного, а также неподалеку Красногоровки, вблизи Гнутово, недалеко от Пищевика и вблизи Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Катериновки, вблизи Крымского, недалеко от Новозвановки и Новотошковского, дважды недалеко от Майорска, вблизи Крымского и Попасной.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Напомним, ремонтные работы на мосту в Станице Луганской не могут начаться, так как боевики не выполнили демонтаж фортификационных сооружений.

На Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных
Новости Украины ДонбассобстрелООС
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