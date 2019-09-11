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На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    11.09.2019 - 19:19
На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

О раненных или погибших не сообщается

На Донбассе с начала суток 11 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) незаконные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Богдановки, вблизи Невельского и неподалеку Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Желобки и в районе Зайцевого.

О раненных или погибших не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня, четверо военнослужащих получили ранения, еще два - боевые травмирования.

Кроме того, ремонтные работы на мосту в Станице Луганской не могут начаться, так как боевики не выполнили демонтаж фортификационных сооружений.

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