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На Донбассе погибли двое украинских военных

Новости » Общество    07.06.2019 - 19:52
На Донбассе погибли двое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня

От начала суток, 7 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня, двое военных погибли, еще одиннадцать получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел восемь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно в районе села Павлополь, населенного пункта Новогригорьевка, вблизи Марьинки, Гнутове, Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник осуществил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, а именно: в районе населенного пункта Новолуганське, вблизи села Зайцевое, Майское.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще четверо получили ранения, семь военнослужащих получили боевые травмы.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 июня боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения.

Кроме того, что от начала суток 6 июня в зоне проведения ООС боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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