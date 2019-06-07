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На Донбасі загинули два українських військових

Новини » Суспільство    07.06.2019 - 19:52
На Донбасі загинули два українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню

Від початку доби, 7 червня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню, двое військових загинули, ще одинадцать зазнали поранень. Про це повідомляє РБК-Україна тз посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, а також із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме в районі села Павлопіль, населеного пункту Новогригорівка, поблизу Мар'їнки, Гнутове, Водяне.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме: в районі населеного пункту Новолуганське, поблизу села Зайцеве, Травневе.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще четверо отримали поранення, сім військовослужбовців зазнали бойових травм.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо, в ніч на 7 червня бойовики атакували підрозділу ООС в районі Новолуганского, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців і ще семеро отримали поранення.

Крім того, що від початку доби 6 червня в зоні проведення ООС бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл з боку збройних формувань РФ українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

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