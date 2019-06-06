Боевики с начала суток пять раз обстреляли позиции ООС

Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу села ПАВЛОПІЛЬ, з напрямку населеного пункту УКРАЇНСЬКЕ – з озброєння бойових машин піхоти; двічі в районі села ВОДЯНЕ, з напрямку населеного пункту УЖІВКА – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу міста МАР'ЇНКА, з району населеного пункту ТРУДІВСЬКИЙ – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник з автоматичних станкових гранатометів один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту МАЙОРСЬК. Вогонь ворог вів з напрямку населеного пункту ШАХТА 6-7. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, при цьому тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів АВДІЇВКА, ОПИТНЕ, НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, ТАЛАКІВКА, ПІСКИ, ВОДЯНЕ, ЧЕРМАЛИК, ПАВЛОПІЛЬ, КРИМСЬКЕ, НОВОЛУГАНСЬКЕ, ЗОЛОТЕ-4 і СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА. 04 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 34 кримінальних злочини, один з яких пов'язаний з незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів п'ять осіб. Учора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали понад 20 тисяч осіб та близько двох з половиною тисяч транспортних засобів. Така ж кількість осіб та транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотньому напрямку. Прикордонними нарядами спільно з представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об'єднаних сил виявлено за ознаками контрабанди та вилучено матеріальних цінностей на загальну суму понад 13 тисяч гривень. Групами цивільно-військового співробітництва Об’єднаних сил надано чергову допомогу продуктами харчування та предметами першого вжитку малозабезпеченим та багатодітним сім'ям в населених пунктах ТРАВНЕВЕ і ГЛАДОСОВЕ. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил.