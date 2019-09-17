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На Донбасі загинули понад 3300 мирних жителів, - ООН

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 17:05
На Донбасі загинули понад 3300 мирних жителів, - ООН
Фото: Матильда Богнер (скріншот відео)

Спостерігається значне зменшення числа вбитих цивільних осіб з липня цього року

За більш ніж п'ять років на Донбасі загинули 3339 мирних жителів. Про це повідомила на прес-конференції голова Моніторингової місії ООН з прав людини в України Матильда Богнер, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що спостерігається значне зменшення числа вбитих цивільних липня цього року.

"Сьогодні кількість жертв серед цивільного населення є найнижчою за весь період конфлікту, який вже забрав більше 3300 життів цивільних осіб. Сподіваємося, тенденція до зниження збережеться в майбутньому", - сказала Богнер.

Нагадаємо, в ООН повідомили про зменшенні жертв за час перемир'я на Донбасі. Відновлення режиму припинення вогню на Донбасі призвело до помітного зменшення числа жертв серед цивільного населення. В ООН повідомили, що з початку перемир'я на Донбасі постраждали 7 людей.

Як повідомляло РБК-Україна, за останні три місяці на Донбасі загинули 8 мирних жителів, а 60 - поранені. 56 з цих жертв були викликані артилерійськими обстрілами і вогнем зі стрілецької зброї. Серед цих 56-ти постраждалих - 9 дітей.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський вважає, що першими кроками на шляху до миру на Донбасі стануть припинення вогню і розведення сил.

В ООН повідомили про зменшення жертв за час перемир'я на Донбасі ООН: за три місяці на Донбасі загинули 8 мирних жителів
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