На Донбассе погибли более 10 тыс. людей с 2014 года, - Туск

Председатель Евросовета призвал РФ взять ответственность за действия на востоке Украины

Начиная с 2014 года во время вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 10 тысяч человек. Об этом в понедельник, 9 июля, сказал в рамках саммита Украина-Евросоюз в Брюсселе председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Ссылаясь на данные ООН, от отметил, что с 2014 года в этом конфликте погибло более 10 тысяч 250 человек. Еще свыше 24 тысячи 600 человек было ранено.

"И это происходит в Европе. Мы продолжаем настаивать на выполнении минских соглашений, и настаиваем на ответственности России за действия на востоке Украины", - подчеркнул председатель Евросовета.

Напомним, ранее в ходе выступления в рамках саммита Украина-ЕС, Российская Федерация должна признать ответственность за авиакатастрофу рейса малайзийских авиалиний МН17.

Отметим, на прошлой неделе первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что на Донбассе за неделю пострадали 6 гражданских лиц.