Туск: закликаємо Росію визнати відповідальність за авіакатастрофу рейсу МН17

Глава Євроради очікує притягнення до відповідальності винних у катастрофі МН17

Російська Федерація (РФ) повинна визнати відповідальність за авіакатастрофу рейсу малайзійських авіаліній МН17, яка сталась на Донбасі у 2014 році. Про це сказав у рамках саміту Україна-Євросоюз у Брюсселі голова Європейської Ради Дональд Туск.

"Сьогодні ми також згадуємо про трагічне збиття рейсу MH17. Два тижні тому на саміті в Брюселі про цю трагедію згадували європейські лідери. Ми вшановуємо пам'ять жертв, закликаємо Росію визнати свою відповідальність за трагедію та очікуємо притягнення до відповідальності тих, хто у ній винний", - сказав Туск.

Нагадаємо, наприкінці червня 2018 року лідери Євросоюзу закликали Російську Федерацію визнати відповідальність за катастрофу МН17 на Донбасі.

Так, Європейська Рада закликала РФ взяти на себе відповідальність і повністю сприяти усім зусиллями, "спрямованим на встановлення істини, справедливості та відповідальності".