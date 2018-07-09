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Інтерв'ю

На Донбасі загинули понад 10 тис. людей з 2014 року, - Туск

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 17:10
Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)
Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Голова Євроради закликав РФ взяти відповідальність за дії на сході України

Починаючи з 2014 року під час збройного конфлікту на Донбасі загинули понад 10 тисяч людей. Про це у понеділок, 9 липня, сказав у рамках саміту Україна-Євросоюз у Брюсселі голова Європейської Ради Дональд Туск.

Посилаючись на дані ООН, від зазначив, що від 2014 року у цьому конфлікті загинуло понад 10 тисяч 250 осіб.  Ще понад 24 тисячі 600 осіб було поранено.

"І це відбувається в Європі. Ми продовжуємо наполягати на виконання мінських угод і наголошуємо на відповідальності Росії за дії на сході України", - підкреслив голова Євроради.

Нагадаємо, раніше у ході промови у рамках саміту Україна-ЄС, Російська Федерація повинна визнати відповідальність за авіакатастрофу рейсу малайзійських авіаліній МН17.

Зазначимо, минулого тижня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг повідомив, що на Донбасі за тиждень постраждали 6 цивільних осіб.

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Теги публікації: Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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