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На Донбассе погиб военный, еще двое ранены

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 07:10
На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве

В течение минувших суток, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

  • два раза рядом с Марьинкой - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и произвел 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;
  • трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник осуществил четыре обстрелы по нашим позициям, а именно:

  • рядом с Ореховым - с 120-мм миномета - 4 мины, из станкового противотанкового гранатомета - 25 выстрелов;
  • за пределами участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4 - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

"Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражение", - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, за сутки 25 февраля на Донбассе обошлось без потерь в рядах украинских военных. Было зафиксировано 5 обстрелов.

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