На Донбассе погиб военный, еще двое ранены

Военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве
В течение минувших суток, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.
Боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник осуществил четыре обстрелы по нашим позициям, а именно:
"Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражение", - говорится в сообщении.
С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, за сутки 25 февраля на Донбассе обошлось без потерь в рядах украинских военных. Было зафиксировано 5 обстрелов.