На Донбасі загинув військовий, ще двоє поранені

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військовослужбовець загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої

Протягом минулої доби, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил.

Бойовики обстріляли позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

два рази поруч з Мар’їнкою - з міномету калібру 120 мм противник випустив 11 мін та здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету;

тричі поблизу Павлополя та один раз неподалік Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям, а саме:

поруч з Оріховим - зі 120-мм міномету - 4 міни, зі станкового протитанкового гранатомету - 25 пострілів;

поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4 - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Луганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, за добу 25 лютого на Донбасі обійшлося без втрат в рядах українських військових. Було зафіксовано 5 обстрілів.