Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим "тишины", погиб один военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм

С текущих суток, 26 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреляли украинские позиции с запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов: дважды рядом с Марьинкой и трижды вблизи Павлополя. Также два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - за пределами участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4 и неподалеку Орехово.

"Сегодня, 26 февраля, вблизи населенного пункта Майорское в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Напомним, минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь в рядах украинских военных. 25 февраля пророссийские боевики из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия совершили 5 обстрелов.

Кроме того, за минувшую неделю представителями СММ ОБСЕ зафиксированы 23 случая ограничения свободы передвижения патрулей наблюдателей со стороны боевиков на Донбассе.