На Донбассе погиб военный: боевики обстреляли позиции ООС 11 раз за сутки

Боевики 11 раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе за прошедшие сутки, 1 ноября и продолжили обстрелы утром. В результате обстрелов один военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

Из 11 нарушений режима прекращения огня боевики дважды использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Вблизи Новолуганского оккупанты восемь раз обстреливали позиции наших защитников, применяя минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе Светлодарского и Водяного на Приазовье российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе Авдеевки боевики вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, по состоянию на 7.00 ура 2 ноября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня - - боевики обстреляли Павлополь из стрелкового оружия.

В результате этого обстрела один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что наши бойцы открывали ответный огонь на провокации боевиков, при этом не применяя оружие, запрещенное Минском.