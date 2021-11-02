ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Донбассе погиб военный: боевики обстреляли позиции ООС 11 раз за сутки

Новина українською →
Украина, Вторник 02 ноября 2021 07:57
На Донбассе погиб военный: боевики обстреляли позиции ООС 11 раз за сутки Фото: боевики обстреляли ООС 11 раз, погиб воин (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Наталья Скороход

Боевики 11 раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе за прошедшие сутки, 1 ноября и продолжили обстрелы утром. В результате обстрелов один военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Из 11 нарушений режима прекращения огня боевики дважды использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Вблизи Новолуганского оккупанты восемь раз обстреливали позиции наших защитников, применяя минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе Светлодарского и Водяного на Приазовье российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе Авдеевки боевики вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, по состоянию на 7.00 ура 2 ноября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня - - боевики обстреляли Павлополь из стрелкового оружия.

В результате этого обстрела один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что наши бойцы открывали ответный огонь на провокации боевиков, при этом не применяя оружие, запрещенное Минском.

Напомним, что на Донбассе боец получил боевую травму в результате обстрелов боевиков. Боевики в этот день использовали миномет и противотанковый ракетный комплекс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Терехова признали победителем выборов мэра Харькова
Терехова признали победителем выборов мэра Харькова
DAILY
Что происходит в ОПЗЖ после санкций и дел против Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в ОПЗЖ после санкций и дел против Медведчука