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На Донбасі загинув військовий: бойовики обстріляли позиції ООС 11 разів за добу

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 07:57
На Донбасі загинув військовий: бойовики обстріляли позиції ООС 11 разів за добу Фото: бойовики обстріляли ООС 11 разів, загинув воїн (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики 11 разів обстріляли позиції українських захисників на Донбасі за минулу добу, 1 листопада та продовжили обстріли вранці. В результаті обстрілів один військовий отримав поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

З 11 порушень режиму припинення вогню бойовики двічі використовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Поблизу Новолуганського окупанти вісім разів обстрілювали позиції наших захисників, застосовуючи міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У районі Світлодарського та Водяного на Приазов'ї російські найманці задіяли гранатомети різних систем й стрілецьку зброю.

У районі Авдіївки бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, станом на 7.00 2 листопада зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню - бойовики обстріляли Павлопіль зі стрілецької зброї.

В результаті цього обстрілу один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що наші бійці відкривали вогонь у відповідь на провокації бойовиків, при цьому не застосовуючи зброю, заборонену Мінськом.

Нагадаємо, що на Донбасі боєць отримав бойову травму в результаті обстрілів бойовиків. Бойовики в цей день використовували міномет і протитанковий ракетний комплекс.

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