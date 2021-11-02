На Донбасі загинув військовий: бойовики обстріляли позиції ООС 11 разів за добу

Бойовики 11 разів обстріляли позиції українських захисників на Донбасі за минулу добу, 1 листопада та продовжили обстріли вранці. В результаті обстрілів один військовий отримав поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС .

З 11 порушень режиму припинення вогню бойовики двічі використовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Поблизу Новолуганського окупанти вісім разів обстрілювали позиції наших захисників, застосовуючи міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У районі Світлодарського та Водяного на Приазов'ї російські найманці задіяли гранатомети різних систем й стрілецьку зброю.

У районі Авдіївки бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, станом на 7.00 2 листопада зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню - бойовики обстріляли Павлопіль зі стрілецької зброї.

В результаті цього обстрілу один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що наші бійці відкривали вогонь у відповідь на провокації бойовиків, при цьому не застосовуючи зброю, заборонену Мінськом.