Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новолуганского
В понедельник, 1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов вблизи Новолуганского. Они обстреливали украинские позиции четыре раза.
Украинские военные открывали огонь в ответ, чтобы заставить боевиков прекратить огневую активность.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 31 октября, боевики 14 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов один военный получил боевую травму.