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Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новолуганского

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 01 ноября 2021 17:16
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новолуганского Фото: Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новолуганского (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов вблизи Новолуганского. Они обстреливали украинские позиции четыре раза.

Украинские военные открывали огонь в ответ, чтобы заставить боевиков прекратить огневую активность.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 31 октября, боевики 14 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов один военный получил боевую травму.

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