Боевики 14 раз срывали "тишину" на Донбассе, военный получил боевую травму
За сутки, 31 октября, со стороны боевиков зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Боевую травму получил украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
Вблизи Луганского и Майорска враг вел огонь из гранатометов разных систем.
В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Позиции украинских защитников возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Новолуганского боевики два раза вели огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.
Возле Зайцевого враг применил станковые противотанковые гранатометы.
Из автоматических станковых гранатометов обстрел производился в районе Новотошкивского.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Сначала суток, 1 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.