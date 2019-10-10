На Донбассе погиб украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины

На Донбассе во время обстрела боевиков погиб военнослужащий Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Сообщается, что обстоятельства смерти военного выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

"Сегодня, 10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня с утра 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 9 октября, в результате обстрелов со стороны боевиков был ранен один украинский военный. Противник вел обстрелы вблизи Красногоровки, Песков, Лебединского, Водяного, Пищевика, Новотроицкого, Николаевки, Павлополя, Новогнатовки, Новолуганского, Золотого, Гладосового, Майорска, Крымского, Авдеевки, Новозвановки.

Отметим, Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что против попыток решать ситуацию на Донбассе военным путем. Зеленский заявил, что если говорить о людях и территории, то первый приоритет - это люди, второй - территории.