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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    10.10.2019 - 16:21
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України

На Донбасі під час обстрілу бойовиків загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Повідомляється, що обставини смерті військового з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України.

"Сьогодні, 10 жовтня, під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі загинув український військовий

Зазначимо, що сьогодні з ранку 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 9 жовтня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків був поранений один український військовий. Противник вів обстріли поблизу Красногорівки, Пісків, Лебединського, Водяного, Пищевика, Новотроїцького, Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки, Новолуганського, Золотого, Гладосового, Майорська, Кримського, Авдіївки, Новозванівки.

Зазначимо, Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що проти спроб вирішувати ситуацію на Донбасі військовим шляхом. Зеленський заявив, що якщо говорити про людей і території, то перший пріоритет - це люди, другий - території.

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