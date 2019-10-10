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Военное положение в Украине не решит ситуацию на Донбассе, - Зеленский

Новости » Политика    10.10.2019 - 13:20
Военное положение в Украине не решит ситуацию на Донбассе, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что если говорить о людях и территории, то первый приоритет - это люди

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что против попыток решать ситуацию на Донбассе военным путем. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что если говорить про людей и территории, то первый приоритет - это люди, второй - территории.

"Вы помните, когда прошлый президент пытался ввести военное положение? Вы помните, что было с людьми, как они реагировали? Страх. Хаос. Вы что, хотите хаоса?" - спросил он.

Напомним, ранее Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины. Он внес изменения в положение о военной службе на случай введения военного положения.

РБК-Украина писало, что пятый президент Украины Петр Порошенко вводил в прошлом году военное положение в связи с атакой России на военные корабли в Керченском проливе. Тогда военное положение было введено в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Он длился месяц.

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Новости Украины Владимир Зеленскийвоенное положение
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