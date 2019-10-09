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Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    09.10.2019 - 13:42
Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики трижды применили запрещенное минскими соглашениями оружие

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток 9 сентября зафиксировано 11 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что оккупанты трижды применяли по украинским военным артиллерию и минометы, нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения.

"Текущие сутки оккупанты начали минометным обстрелом в районе н.п. Пески. После полуночи враг выпустил по нашим воинам 10 мин калибра 82 мм и применял крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

С 7 утра, в течение 40 минут боевики совершили 12 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и выпустили 6 мин 120-го калибра по украинским военным в Новолуганском. Оккупанты вели обстрел из направлений от Горловки и поселка Доломитное. После 10.25 разрывы 3-х вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали наши воины в районе н.п. Золотое.

Также сообщается, что противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения в районах населенного пункта Пищевик, Новогнатовка, Лебединское, Николаевка, Красногоровка, Золотое и Майорск.

Напомним, 8 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Также РБК-Украина сообщало, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 7 октября, обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов, гранатометов и стрелкового оружия, украинские военные не пострадали.

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