На Донбассе погиб украинский военный, шестеро получили ранения

На Донбассе, 8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды неподалеку Опытного - из 82-мм минометов боевики выпустили 15 мин, совершили 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, и 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;

два раза вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Верхнеторецком - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Хутор Свободный, боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем.

"Вчера, 8 марта, российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения", - отметили в штабе ООС.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил прицельными огнем дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.

С начала этих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.

Напомним, что 7 марта в окрестностях населенного пункта Марьинка снайпер боевиков ранил местного жителя. Ранения получил мужчина, который находился за рулем своего автомобиля. Украинские военные эвакуировали пострадавшего в медучреждение.

РБК-Украина писало, что в результате вражеского обстрела вблизи прифронтовой Марьинки произошел пожар, который повлек повреждение опорного пункта украинских военных.