Вблизи Марьинки произошел пожар из-за обстрела боевиков

Фото: пожар на Донбассе (facebook / pressjfo.news)

Огнем был поврежден украинский опорный пункт

В результате вражеского обстрела вблизи прифронтовой Марьинки произошел пожар, повлекший повреждение опорного пункта украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, пророссийские боевики открыли огонь по подразделениям Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов, повлекших возгорание сухой травы.

Отмечается, что из-за сильного ветра пожар быстро дошел к позициям украинских подразделений. Огнем был поврежден один из опорных пунктов, другой удалось спасти. Пламя также приблизилось к жилым домам, однако было быстро локализовано.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 в зоне проведения ООС на Донбассе не был зафиксирован ни один случай нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных также не было.

Также РБК-Украина писало, что 7 марта в окрестностях населенного пункта Марьинка снайпер боевиков ранил местного жителя. Ранения получил мужчина, который находился за рулем своего автомобиля. Украинские военные эвакуировали пострадавшего в медучреждение.