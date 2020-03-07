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Боевики обстреляли мирное население в окрестностях Марьинки

Новости » Общество     07.03.2020 - 21:46
Боевики обстреляли мирное население в окрестностях Марьинки
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрела ранения получил мирный житель

Вооруженные формирования РФ осуществили очередной теракт, снайперским огнем обстреляв мирное население в окрестностях населенного пункта Марьинка. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что сегодня, 7 марта, оккупационные войска вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинки Донецкой области. На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля, сообщили в штабе.

Военнослужащими подразделения Объединенных сил оперативно была проведена эвакуация мужчины из сектора обстрела. В безопасном месте военные медики оказали первую медицинскую помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

"Противник, осуществляя преступные действия, дерзко пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права по ведению боевых действий и целенаправленно ведет огонь на поражение по мирным жителям", - отметили в штабе ООС.

Напомним, с начала текущих суток, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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