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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Новости » Происшествия     13.04.2020 - 07:17
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Оккупационные войска произвели три обстрела, применив противотанковые гранатометы

На Донбассе за прошедшие сутки, 12 апреля, российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции ООС. Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что противник вел огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское.

"К сожалению, в результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного защитника, еще один воин получил боевое поражение", - сообщили в штабе.

Также добавили, что военнослужащим пришлось принять меры для прекращения огня противника.

"После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений. Потери противника уточняются", - отметили в ООС.

От начала понедельника, 13 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских бойцов нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмировали в штабе.

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Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные силы пытаются дискредитировать украинских военнослужащих. Оккупанты распространяют неправдивую информацию о причастности Объединенных сил к гибели мирных жителей на Донбассе. Также наемники препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ.

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