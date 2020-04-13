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На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений

Новини » Надзвичайні події     13.04.2020 - 07:17
На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Окупаційні війська провели три обстріли, застосувавши протитанкові гранатомети

На Донбасі минулої доби, 12 квітня, російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідосляє штаб ООС.

Зазначається, що противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське.

"На жаль, внаслідок обстрілів 12 квітня Україна втратила одного захисника, ще один воїн отримав бойове ураження", - повідомили в штабі.

Також додали, що військовослужбовцям довелося вжити заходів для припинення вогню противника.

"Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших провокацій українських підрозділів. Втрати противника уточнюються", - зазначили в ООС.

Від початку понеділка, 13 квітня, збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських бійців немає.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - резюмували в штабі.

На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні сили намагаються дискредитувати українських військовослужбовців. Окупанти поширюють неправдиву інформацію про причетність Об'єднаних сил до загибелі мирним жителів на Донбасі. Також найманці перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ.

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