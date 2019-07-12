На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение прошлых суток, 11 июля, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб один военный из состава операции Объединенных сил. Еще двое бойцов получили ранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. При этом 11 раз были применены запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Тарамчук, Широкино, Новоселовка Вторая, Пески, Пищевик, Марьинка, Гнутово, Водяное, Чермалык, Лебединское, Новомихайловка, Березовое; Новолуганское, Зайцевое, Луганское, Светлодарск.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 11 июля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены", - отметили в ООС.

От начала текущих суток, 12 июля 2019, противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Напомним, на Донбассе вечером в четверг, 11 июля, во время артиллерийского обстрела со стороны боевиков получил ранение гражданский житель населенного пункта Чермалык. Впоследствии мужчина умер.