На Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом минулої доби, 11 липня, внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації загинув один військовий зі складу операції Об'єднаних сил. Ще двоє бійців дістали поранення, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню. При цьому 11 разів були застосовані заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Тарамчук, Широкине, Новоселівка Друга, Піски, Пищевик, Мар'їнка, Гнутове, Водяне, Чермалик, Лебединське, Новомихайлівка, Березове; Новолуганське, Зайцеве, Луганське, Світлодарськ.

"У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. За даними розвідки 11 липня трьох окупантів знищено та четверо поранено", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби, 12 липня 2019, противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, на Донбасі ввечері у четвер, 11 липня, під час артилерійського обстрілу з боку бойовиків отримав поранення цивільний мешканець населеного пункту Чермалик. Згодом чоловік помер.