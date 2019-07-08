На Донбассе погиб украинский военный, еще трое пострадали

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 16 обстрелов

На Донбассе за прошедшие сутки, 7 июля, в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один военный из состава операции Объединенных сил. Еще двое получили ранения и один - боевую травму, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, вооружения танков, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись возле населенных пунктов Широкино, Богдановка, Водяное, Красногоровка, Пищевик, Новолуганское, Попасная, Золотое-4, Майорськ, Пивденное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 7 июля двух оккупантов уничтожено", - отметили в ООС.

От начала текущих суток враг три раза обстрелял украинские позиции возле н.п. Водяное и Новолуганское.

Напомним, на Донбассе в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями поселка Новгородского был травмирован мирный житель.