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Во время обстрелов боевики ранили мирного жителя Донбасса

Новости » Происшествия    08.07.2019 - 00:18
Во время обстрелов боевики ранили мирного жителя Донбасса
Иллюстративное фото (turchynov.com)

Со стороны Горловки боевики обстреляли поселок Новгородское

На Донбассе в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями поселка Новгородское травмирован мирный житель. Об этом сообщила Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что 6 июня, поздно вечером, боевики обстреляли поселок Новгородское. Известно, что огонь противник вел из оккупированной Горловки.

"По факту обстрела, наблюдательной группой украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация. В результате разрыва мин калибра 82 мм повреждены окна в частном доме по улице Славянской и ранен пожилой мужчина 1941 года рождения", - сообщили в пресс-центре.

Уточняется, что мина разорвалась в нескольких метрах от дома потерпевшего. Сейчас он находится в больнице в городе Торецк.

 

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, в воскресенье, 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские наемники осуществили обстрел населенного пункта Травневое, используя при этом ручной противотанковый гранатомет. Было установлено, что боевики вели огонь из позиции вблизи населенного пункта Гольмовский.

Трагедия на востоке Украины продолжается, - Туск Боевики обстреляли населенный пункт из гранатомета
Новости Украины ДонбассобстрелООС
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