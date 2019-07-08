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На Донбасі загинув український військовий, ще троє постраждали

Новини » Надзвичайні події    08.07.2019 - 07:19
На Донбасі загинув український військовий, ще троє постраждали
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 16 обстрілів

На Донбасі протягом минулої доби, 7 липня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків загинув один військовий зі складу операції Об'єднаних сил. Ще двоє отримали поранення та один - бойову травму, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, із них 6 разів застосували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися біля населених пунктів Широкине, Богданівка, Водяне, Красногорівка, Пищевик, Новолуганське, Попасна, Золоте-4, Майорськ, Південне.

"У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. За даними розвідки 7 липня двох окупантів знищено", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв українські позиції біля н.п. Водяне та Новолуганське.

 

Нагадаємо, на Донбасі у результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського був травмований мирний житель.

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