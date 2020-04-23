ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 17:14
На Донбассе погиб украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Погиб 33-летний Андрей Алешин

На Донбассе 23 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Сообщается, что военный проходил службу по контракту в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады. О причинах смерти не сообщается.

"Сегодня, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района. Андрей Александрович Алешин родился 28.03.1987 года. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО/ООС в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады", - сообщили в ОГА.

На Донбассе погиб украинский военный

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня боевики на Донбассе обстреляли украинских военных в Новомихайловке. В результате обстрела ранения получили двое украинских военных.

Также сообщалось, что 22 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства по прекращению огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом сутки прошли без потерь для украинских военнослужащих.

На Донбассе боевики не пустили на оккупированную территорию наблюдателей ОБСЕ Украина на заседании ТКГ отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса
Новости Украины ДонбасспогиблиООС
News
On Top