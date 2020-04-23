На Донбассе погиб украинский военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Погиб 33-летний Андрей Алешин

На Донбассе 23 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Сообщается, что военный проходил службу по контракту в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады. О причинах смерти не сообщается.

"Сегодня, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района. Андрей Александрович Алешин родился 28.03.1987 года. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО/ООС в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады", - сообщили в ОГА.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня боевики на Донбассе обстреляли украинских военных в Новомихайловке. В результате обстрела ранения получили двое украинских военных.

Также сообщалось, что 22 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства по прекращению огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом сутки прошли без потерь для украинских военнослужащих.