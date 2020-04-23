На Донбасі загинув український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Загинув 33-річний Андрій Альошин

На Донбасі 23 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовослужбовець Андрій Альошин. Про це повідомили в прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що військовий проходив службу за контрактом у складі 28 окремої гірничо-штурмової бригади. Про причини смерті не повідомляється.

"Сьогодні, 23 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув Андрій Альошин, уродженець смт Славське Сколівського району. Андрій Олександрович Альошин народився 28.03.1987 року. Проходив військову службу за контрактом у зоні АТО/ОНС в складі 28 окремої гірничо-штурмової бригади", - повідомили в ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні бойовики на Донеччині обстріляли українських військових в Новомихайловке. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових.

Також повідомлялося, що 22 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання щодо припинення вогню і вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому добу пройшли без втрат для українських військовослужбовців.