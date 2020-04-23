Силы ООС в Новомихайловке попали под обстрел, есть раненые

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрела ранены двое украинских военных

Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных в Новомихайловке, в результате обстрела ранены двое бойцов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

"Против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Раненых доставили в военный госпиталь и оказали надлежащую медицинскую помощь. Действия противника не остались без ответа, силы ООС нанесли удар, потери противника уточняются.

Напомним, ранее миссия ОБСЕ опубликовала отчет, в котором говорится, что боевики снова препятствовали работе патрулей. В частности, 21 и 22 апреля они отказывали в проезде в оккупированные районы официальными дорожными коридорами. Кроме того, боевики препятствовали проезду наблюдателей и в подконтрольные правительству районы.