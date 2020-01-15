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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 18:29
На Донбассе погиб украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе) вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: недалеко от населенного пункта Пески, вблизи Васильевки, два раза рядом с населенным пунктом Павлополь, рядом с Авдеевкой.

Четыре обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - вблизи с Светлодарском, два раза недалеко от населенного пункта Орехово и рядом с Новотошковское.

"Сегодня, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 января вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. А двое украинских военных получили ранения.

Кроме того, на оккупированный Донбасс передали очередную партию гуманитарного груза - это более 20 тонн строительных материалов. Их передано до администраций городов Красногоровка и Марьинка.

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