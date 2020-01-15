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На Донбассе боевики применили запрещенное оружие, двое украинских военных получили ранения

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 07:19
На Донбассе боевики применили запрещенное оружие, двое украинских военных получили ранения
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • неподалеку от Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия;
  • около населенного пункта Невельское - из крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":

  • рядом с Луганским - со станковых противотанковых гранатометов;
  • трижды в районе населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, из 82-мм міномету - 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;
  • вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Новолуганського - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

"14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток боевики один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины из 82-мм миномета. За текущие сутки потерь у ВСУ нет.

Напомним, 13 января вооруженные формирования Российской Федерации в сторону позиций украинских военных в районе проведения ООС на Донбассе выпустили более трех десятков мин.

Кроме того, на оккупированный Донбасс передали очередную партию гуманитарного груза - это более 20 тонн строительных материалов. Их передано до администраций городов Красногоровка и Марьинка.

В Human Right Watch заявили об уменьшении количества погибших на Донбассе За прошлый год при пересечении КПВВ на Донбассе умерли 27 человек
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