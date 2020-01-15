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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 18:29
На Донбасі загинув український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 15 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі) збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

П'ять обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме: недалеко від населеного пункту Піски, поблизу Василівки, два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль, поруч з Авдіївка.

Чотири обстріл противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - поблизу с Светлодарском, два рази недалеко від населеного пункту Оріхово і поруч з Новотошковским.

"Сьогодні, 15 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. А двоє українських військових отримали поранення.

Крім того, на окупований Донбас передали чергову партію гуманітарного вантажу - це понад 20 тонн будівельних матеріалів. Їх передано до адміністрацій міст Красногорівка та Мар'їнка.

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