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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 07:36
На Донбассе погиб украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики нарушили режим тишины семь раз

На Донбассе за прошедшие сутки, 29 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы велись неподалеку Крымского, Луганского, дважды недалеко от Водяного, Широкиного, Старогнатовки, Новотроицкого.

"Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил", - добавили в ООС.

Сообщается, что с начала этой эпохи боевики огневой активности не проявляли. Потерь нет.

На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный

Напомним, в штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведение сил и средств на Донбассе по состоянию на пятницу, 29 ноября.

На Донбассе погиб украинский военный
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