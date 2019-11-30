На Донбассе погиб украинский военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики нарушили режим тишины семь раз

На Донбассе за прошедшие сутки, 29 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы велись неподалеку Крымского, Луганского, дважды недалеко от Водяного, Широкиного, Старогнатовки, Новотроицкого.

"Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил", - добавили в ООС.

Сообщается, что с начала этой эпохи боевики огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Напомним, в штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведение сил и средств на Донбассе по состоянию на пятницу, 29 ноября.