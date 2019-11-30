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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     30.11.2019 - 07:36
На Донбасі загинув український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики порушили режим тиші сім разів

На Донбасі минулої доби, 29 листопада, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Загинув український військовий, передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстрілював українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Обстріли велися неподалік Кримського, Луганського, двічі неподалік Водяного, Широкиного, Старогнатівки, Новотроїцького.

"Вчора, 29 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил", - додали в ООС.

Повідомляється, що від початку цієї доби бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

На Донбасі загинув український військовий

Нагадаємо, у штабі ООС розповіли про ситуацію на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі станом на п'ятницю, 29 листопада.

На Донбасі загинув український військовий
Новини України ДонбасобстрелООС
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