ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Общество     29.11.2019 - 18:26
На Донбассе погиб украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

На Донбассе в течение текущих суток, 29 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, один обстрел позиций ООС российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе Крымского. Тут боевики применили подствольные гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по укреплениям Объединенных сил неподалеку Воляного и Широкино. Боевики обстреляли украинцев из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Напомним, в течение прошлых суток, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В штабе сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь