На Донбасі загинув український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС

На Донбасі протягом поточної доби, 29 листопада, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу загинув український військовий. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, один обстріл позицій ООС російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в районі Кримського. Тут бойовики застосували підствольні гранатомети, стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли по укріпленням Об'єднаних сил неподалік Воляного і Широкіно. Бойовики обстріляли українців з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Сьогодні, в результаті обстрілу загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.